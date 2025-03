WTA Stanford, bene Serena Williams

Serena Williams si scuote, scende in campo sul terreno amico di Stanford e ritrova, rapidamente, sensazioni perse sull'erba di Wimbledon. La condizione è buona e la voglia della più forte giocatrice al Mondo fa il resto. Dall'altra parte della rete Karolina Pliskova. La ceca, n.45 WTA, resiste nel primo set, ma non riesce mai ad assumere il comando in una partita che scivola lentamente dalla parte di Serena. 7-5 6-2 il risultato finale per la minore delle sorelle Williams. "Sono ovviamente molto contenta della vittoria, mi sento nella giusta direzione per tornare quella di prima e sto continuando a lavorare su alcuni dettagli. Non vedo l'ora di tornare in campo". A proposito di Williams, turno impegnativo per Venus, che si appresta ad affrontare Vika Azarenka.

Fuori, a sorpresa, Agnieszka Radwanska, battuta 6-3 3-6 6-4 da Varvara Lepchenko.

Negli altri due incontri disputati, Andrea Petkovic rifila un doppio 6-2 a Naomi Osaka, mentre la statunitense Vickery sorprende la Puig 6-7 6-2 6-1.

Risultati:

S.Williams - Pliskova 7-5 6-2

Petkovic - Osaka 6-2 6-2

Vickery - Puig 6-7 6-2 6-1

Radwanska - Lepchenko, 6-3 3-6 6-4.