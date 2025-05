Separare un quarterback dall'ambiente circostante può essere spesso difficile, ma è l'unico modo per poterlo giudicare in modo equo.

In questo scenario, a noi di Vavel piace immaginarli tutti su un piano di parità. Potrebbero esserci delle sorprese, ma questa è davvero una classifica del tipo "guarda il nastro" in cui diamo più valore al processo che ai risultati.

1. Lamar Jackson, Baltimore Ravens

Il QB numero uno del consenso di Vavel per il 2025 è nientemeno che Lamar Jackson. L'ex Louisville ha continuato a migliorare anche dopo aver vinto il suo primo dei due MVP nella stagione da sophomore.

L'anno scorso si è guadagnato la possibilità di vincere di nuovo il premio dopo aver fatto registrare numeri ridicoli in aria e su terra con 4172 yard di passaggio, 41 TD e solo 4 INT, oltre a 915 yard di corsa e 4 TD.

2. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Il cinque volte campione della AFC è un duro sia mentalmente che fisicamente, ed è noto per prendersi dei rischi in cerca di ricompense. Questa durezza mentale ha aiutato Mahomes a costruire un record di 17-4 nei playoff.

Pur non essendo atletico come altri quarterback della NFL, il QI calcistico di Mahomes è fuori scala. La capacità di prendere decisioni rapide e di leggere le difese lo rende il sogno di ogni allenatore nella NFL.

3. Josh Allen, Buffalo Bills

Allen è probabilmente il quarterback più dotato fisicamente della storia recente. Vanta il braccio più forte della lega e ha realizzato 27 touchdown di corsa nelle ultime due stagioni.

Il quarterback dei Bills ha aggiunto la sicurezza del pallone al suo gioco, con solo sette errori nella sua campagna da MVP.

4. Joe Burrow, Cincinnati Bengals

Burrow è un puro pistolero del pocket-passing che si è classificato al primo posto nella lega per yard e touchdown lanciati nel 2024 (rispettivamente 4.918 e 43). È un ottimo corridore in grado di accelerare per sfuggire alla pressione e possiede la rara capacità di spremere ogni grammo da una giocata per trovare il passaggio perfetto.

Riesce a sfruttare al meglio ogni arma del suo arsenale, contribuendo in particolare a far vincere la tripla corona al compagno di squadra Ja'Marr Chase lo scorso anno. Se Burrow riuscirà a non infortunarsi di nuovo alla mano e a sfruttare il suo successo del 2024, sarà senza dubbio tra i candidati all'MVP.

5. Matt Stafford, Los Angeles Rams

Ampiamente considerato come uno dei QB più sottovalutati di tutti i tempi, Stafford ha messo insieme un curriculum che la maggior parte dei giocatori sognerebbe. L'aver finalmente ottenuto un anello ha cementato il suo posto tra i grandi, ma a parlare sono soprattutto le 59.809 yard passate e i 377 touchdown in 15 anni.

Nel 2024 non ha certo incendiato il mondo con 20 TD e 8 pick-up, ma in una squadra giovane come quella dei Rams è apparso sempre in forma smagliante.

6. Jayden Daniels, Washington Commanders

La seconda scelta del draft NFL del 2024 ha una presenza rassicurante nella tasca ed è un quarterback decisivo. Ma è la capacità di Daniels di correre con il pallone e di prolungare le giocate che ha lasciato gli appassionati di NFL a bocca aperta per il suo potenziale.

Daniels è una sensazione con il più alto dei massimali. Non sarebbe una sorpresa vedere lui e i Commanders fare un altro anno stellare nel 2025.

7. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

Se le vittorie fossero una statistica dei QB, allora Jalen Hurts sarebbe molto più in alto, dato che solo Patrick Mahomes ha avuto più successo da quando è entrato nella lega. Hurts ha portato gli Eagles al Superbowl in due occasioni, vincendolo una volta in modo dominante.

La precisione di Hurts nei palloni profondi e la minaccia nel gioco di corsa possono tenere in scacco le difese, mentre la sua compostezza aggiunge una presenza calmante a una squadra potenzialmente instabile. Tuttavia, vale la pena notare che tra i 32 titolari della lega, nessuno ha un talento migliore.

8. Justin Herbert, Los Angeles Chargers

Herbert è un giocatore strano, con un enorme potenziale; le sue capacità grezze sono fuori scala, ma la situazione non è sempre stata favorevole al suo successo a Los Angeles. Herbert ha un occhio di riguardo per le grandi giocate ed è in grado di far uscire il pallone più velocemente di molti altri giocatori della lega. Riesce a guidare i suoi ricevitori verso il campo grazie al suo braccio cannone e al suo rilascio senza sforzo.

Ora, con il capitano giusto al timone, Jim Harbaugh, una linea offensiva rinnovata e un ricevitore di spicco come Ladd McConkey, ci si aspetta un grande 2025.

9. Jared Goff, Detroit Lions

La permanenza di Goff nella NFL non è stata spettacolare come quella di altre prime scelte assolute, ma a Detroit ha trovato una casa che gli ha permesso di maturare fino a diventare uno dei signal-caller più costanti del gioco.

Le sue quattro stagioni con i Lions hanno fruttato 115 TD a fronte di soli 39 INT, ed è stato un ingranaggio costante della macchina che ha aiutato i Lions a emergere dall'oscurità e a diventare inseguitori del campionato.

10. Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

Mayfield ha un braccio meraviglioso, preciso e potente. Il 30enne è in grado di fare tutto, lanciando sia in profondità che in corto con grande precisione. Anche sulla corsa, Mayfield è in grado di effettuare lanci decisivi che aiutano a muovere le catene.

Il prossimo passo per Mayfield è raggiungere la NFC Divisional match, avendo a disposizione armi come Mike Evans e Chris Godwin. Mayfield ha solo una vittoria nei playoff e deve migliorare il suo record per primeggiare ulteriormente.

11. Dak Prescott, Dallas Cowboys

Il tanto criticato quarterback dei Cowboys è uno dei giocatori più giudicati della lega. Tuttavia, è stato probabilmente il giocatore più costante in un'organizzazione talentuosa ma disfunzionale.

Prescott è uno dei migliori QB pre-snap della lega, spesso in grado di decifrare la difesa con largo anticipo. Una volta che l'azione si interrompe, ha abbastanza talento fisico e intuizione per evitare il disastro, trasformando spesso le azioni negative in azioni positive.

Il laureato dei Buckeyes è un vero leader e un uomo in grado di ridefinire le aspettative di qualsiasi franchigia nella NFL. Quest'anno ha subito una regressione nei numeri, lanciando sette intercetti in più e 400 yard in meno, che lo ha fatto scivolare fuori dalla top 10 ai miei occhi, ma nulla gli impedisce di fare un grande salto nel 2025.

La sua situazione è solida, c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda la pulizia della sua tasca, ma è tutto nelle sue mani; ha una mentalità d'élite ed è più che capace di mantenere il titolo divisionale dei Texans per il terzo anno consecutivo.

13. Brock Purdy, San Francisco 49ers

L'inizio dell'era di Brock Purdy a San Francisco è stato a dir poco altalenante. Ha iniziato la sua carriera vincendo 10 delle sue prime 12 partite, perdendo solo contro le due finaliste del Super Bowl, Eagles e Chiefs. La scorsa stagione si è classificato al 7° posto nel rating totale del QB, nonostante la squadra intorno a lui abbia lottato per un record di 6-11, ed è bloccato come titolare con un nuovo contratto dietro l'angolo.

Il problema principale di Purdy è che il sistema West Coast di Kyle Shanahan è costruito in modo così meticoloso da far pensare che chiunque possa adattarsi al sistema, ma Purdy ha dimostrato di essere una risorsa preziosa su cui i 49ers possono costruire.

14. Jordan Love, Green Bay Packers

Love è uno specialista dei big play, sempre alla ricerca di giocate esplosive e disposto a correre rischi. Il suo stile di gioco è aggressivo e ne hanno beneficiato corridori profondi come Christian Watson.

Tuttavia, l'alto rischio comporta alti e bassi e Love è noto per i suoi intercetti o per gli errori sciocchi che a volte mettono i Packers con le spalle al muro.

15. Bo Nix, Denver Broncos

Una delle maggiori sorprese della scorsa stagione è stato il livello di gioco del rookie dei Denver Broncos. Il rookie proveniente dall'Oregon ha mostrato la capacità di essere un playmaker dinamico, facendo un uso efficace delle gambe per allungare le giocate.

La sua capacità di evitare la pass rush non è stata solo la migliore tra i rookie, ma anche tra le migliori della NFL. Solo Josh Allen ha avuto un tasso di pressione-sack migliore di quello di Bo Nix, che finora sembra essere un affare alla dodicesima scelta assoluta.

16. Geno Smith, Las Vegas Raiders

Quando si parla di Geno Smith, si parla di un vero e proprio cavallo di battaglia, un uomo che ha risollevato la sua carriera e che ha ricominciato da capo in una franchigia che ha bisogno di una vera e propria esplosione di vita. Con Pete Carroll alla guida di Las Vegas, Geno potrebbe giocare il miglior football della sua carriera.

Il 16° posto può sembrare severo per Smith; ha molto talento, ma è fondamentale per il successo dei Raiders che il suo rapporto TD:INT migliori. Lo scorso anno ha lanciato per 21:15. Se vuole essere considerato un QB da top 10, deve prendersi più cura del pallone e migliorare il suo processo decisionale.

17. Sam Darnold, Seattle Seahawks

L'ascesa di Sam Darnold alla ribalta con i Vikings lo scorso anno è qualcosa che nessuno si aspettava. L'ex terza scelta assoluta del 2018 sembrava destinato a finire come backup della carriera, ma i massimi di carriera in tutte le categorie nel 2024 gli sono valsi un contratto mostruoso di tre anni e 100 milioni di dollari con i Seahawks.

In un roster pieno di giovani talenti emergenti e con l'aggiunta di Cooper Kupp, i Seahawks si sentiranno ottimisti per le prossime stagioni. Se Darnold riuscirà a mantenere questa forma, ci si aspetta di vederlo più in alto in questa lista in futuro, ma una sola stagione non è sufficiente per averlo più in alto di così.

18. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins

Tagovailoa è un vero talento dotato di precisione e accuratezza. La stella di origine hawaiana ha guidato la NFL nella percentuale di completamento dei passaggi nel 2024, affidandosi al ritmo e al tempismo per trovare i suoi veloci ricevitori Jaylen Waddle e Tyreek Hill.

Il 27enne si trova a suo agio nella tasca e rilascia il pallone con grande precisione. È incredibilmente preciso e riesce a trovare i suoi ricevitori per giocate esplosive. Tuttavia, gli infortuni alla testa hanno tormentato la carriera di Tagovailoa negli ultimi tempi, e ha saltato molte partite a causa di commozioni cerebrali dovute a colpi pesanti.

19. Kyler Murray, Arizona Cardinals

Negli ultimi anni l'ex numero uno ha perso smalto a causa di un calo di forma e di un infortunio al crociato anteriore che ha cancellato la maggior parte della sua stagione 2023. Il suo calo di sviluppo è apparentemente coinciso con il suo secondo contratto, il che aumenta le preoccupazioni per il suo carattere, che non ha la spinta necessaria per diventare la migliore versione di se stesso.

20. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

Considerato uno dei più grandi quarterback della storia recente, Lawrence si è classificato al 20° posto e questo dimostra quanto sia stato difficile il suo percorso nella lega. Una distorsione alla caviglia alta subita a dicembre contro i Texans ha accorciato la sua stagione, ma il suo gioco non è mai decollato dalla prima settimana, registrando solo 11 touchdown e sette intercetti. Il talento del suo braccio c'è, ma mancano la fiducia e il senso del gioco.

Il 2025 è un anno decisivo per il suo futuro nella lega, visto che è circondato da talenti d'élite come Brian Thomas Jr. e Travis Hunter.

21. Bryce Young, Carolina Panthers

Essendo il protagonista di una classe di draft 2023 ricca di stelle, le aspettative per Young erano altissime. Tuttavia, il suo sviluppo è stato ostacolato dal luogo in cui è approdato: i Carolina Panthers. Abbiamo visto altre franchigie in difficoltà cambiare immediatamente rotta, ma trasformare la squadra dei Panthers sarebbe stata un'impresa titanica per chiunque.

Young ha mostrato a sprazzi, soprattutto nell'ultima stagione, quello che potrebbe diventare, e il suo QBR di 54,1 lo ha messo davanti a campioni del calibro di Russell Wilson, C.J Stroud e Dak Prescott. Non è ancora arrivato a questo punto, ma a soli 23 anni un paio di armi d'élite potrebbero fargli fare un vero salto di qualità.

22. Russell Wilson, Denver Broncos

L'ex Seattle Seahawk è preciso, anche sulla corsa, ma ha l'abitudine di evitare il centro del campo e di limitarsi ai passaggi laterali.

Nonostante l'età e la recente incostanza, Wilson ha un grande QI calcistico ed è in grado di adattarsi agli schemi difensivi e allo stile di gioco.

23. Drake Maye, New England Patriots

Per i quarterback esordienti, il luogo di approdo può fare la differenza. Essere scelti da una squadra competente può fornire ottime basi e consentire lo sviluppo, mentre essere presi da una squadra in difficoltà può distruggerli.

L'aspetto impressionante di Drake Maye è che è stato scelto in un incendio di pneumatici, ma ne è uscito meglio della prima scelta del draft, che è approdata in una buona situazione. Maye è stato bravo a lanciare a Ja'lynn Polk e Kayshon Boutte, mentre il suo lato cieco era protetto da Vaderian Lowe. Immaginate come sarà con un talento competente intorno a lui.

24. Caleb Williams, Chicago Bears

L'offseason selvaggia dei Bears li ha visti puntare tutto sullo sviluppo del loro QB di franchigia. Williams non ha fatto faville nella sua campagna da rookie; ha mostrato sprazzi delle sue qualità, ma la costanza è la chiave del successo nel secondo anno, e una linea offensiva rinnovata lo sosterrà in modo massiccio.

L'acquisizione di Ben Johnson è la definizione della carriera di Caleb; un allenatore con le palle, orientato all'attacco, che lascerà che la doppia minaccia di Caleb guidi il successo della sua franchigia, una caratteristica che Matt Eberflus ha evitato l'anno scorso. Vedo Williams fare un bel salto nella classifica dei QB e far guadagnare ai Bears un po' di playoff per la prima volta in cinque anni.

25: Justin Fields, New York Jets

Fields ha iniziato la stagione 2024 alla grande, guidando gli Steelers a una partenza da 3-1. Comprensibilmente, la gente è rimasta sorpresa quando ha perso il posto di titolare a favore di Russell Wilson poche settimane dopo, ma la decisione si è rivelata giusta, dato che ha condotto gli Steelers a un record di 10-7 e a un accesso ai playoff.

Fields ricomincia da capo. Il nuovo regime dei Jets ha scelto Fields come titolare, e dovrebbe essere un discreto tappabuchi per una squadra in difficoltà come dual-threat weapon.

26. Joe Flacco, Cleveland Browns

Il veterano è un quarterback "throwback" che non è un dual-threat. Al contrario, Flacco lavora sulle sue progressioni e legge le difese lanciando con precisione.

Flacco apporterà esperienza e leadership a una giovane squadra di quarterback, mentre i Browns cercheranno di migliorare la pessima stagione del 2024. È probabile che Flacco passi il testimone a uno dei quarterback esordienti, una volta che questi avranno imparato a conoscere meglio il campionato.

27. Michael Penix Jr, Atlanta Falcons

La dimensione del campione è troppo piccola per avere una stima accurata di quanto diventerà bravo. Ha partecipato solo a cinque partite, lanciando per meno di 800 yard e terminando con un rapporto TD/Int di 3/3.

Ma nella penultima partita della stagione, contro i Washington Commanders, ha mostrato il suo potenziale, guidando un drive di chiusura della partita che comprendeva una serie di lanci di alto livello. Avere intorno a sé un talento come Drake London sarà fondamentale per il suo sviluppo.

28. Cam Ward, Tennessee Titans

Un uomo che è stato messo in dubbio ad ogni passo della sua carriera dovrà dimostrare ancora una volta che i suoi detrattori si sbagliano nel 2025. Ward non entrerà in una franchigia pronta a vincere, ma ne sarà il catalizzatore. È un prospetto con tutte le carte in regola: un braccio forte, abilità nello scramble e una mentalità da sfavorito.

Ward deve solo evitare l'hero ball settimanale, limitare i turnovers e muovere le catene con le sue armi giovani e affamate. Mostrerà sprazzi del suo potenziale, ma sarà un percorso accidentato per Tennessee nel 2025.

29: JJ McCarthy, Minnesota Vikings

JJ McCarthy è un prospetto intrigante di cui gran parte della lega si è dimenticata. La sua stagione da rookie è finita ancora prima di iniziare, perché si è rotto il menisco in preseason e da allora non ha più visto il campo. L'eroismo di Sam Darnold ha annullato la necessità di McCarthy per la scorsa stagione, il che potrebbe fornirgli del tempo prezioso per studiare il gioco che altri non hanno a disposizione come rookie.

Ovviamente ci saranno domande sulla sua salute in questa stagione, ma i Vikings si sentono sicuri che sia il loro uomo, e perché non dovrebbero esserlo dopo aver usato la decima scelta assoluta su di lui poco più di un anno fa?

30. Mason Rudolph, Pittsburgh Steelers

Rudolph ha un'ottima presenza nella tasca e riesce a superare bene le pass rushes. Ciò deriva dal suo gioco di gambe ordinato nonostante la sua grande statura.

La terza scelta del 2018 ha un braccio forte ed è preciso quando trova i ricevitori su palle profonde. Rudolph è anche in grado di fare corse brevi per ottenere il primo down.

31. Anthony Richardson, Indianapolis Colts

Ci sono volute solo 11 partite, ma le azioni del quarterback dei Colts sono scese da promettente talento al secondo anno a deludente fallimento. Sembra un po' drammatico, ma è proprio così che è andata male.

Si è parlato molto dell'ormai famoso "fiatone" di Richardson contro i Texans, che lo ha portato in panchina. Ma ancora più preoccupante è stato il suo comportamento in campo, dove non sembra tagliato per essere un quarterback della NFL. Ha terminato la stagione lanciando più intercetti che touchdown (8/12), mentre il suo vantaggio in termini di corsa è annullato dalla sua tendenza a subire infortuni.

32. Tyler Shough, New Orleans Saints

All'ultimo posto, Shough non sembra avere molto da offrire in questa campagna e, come se non bastasse, il suo gioco non si traduce bene a livello NFL. È estremamente incline agli infortuni e spaventosamente vecchio per essere un rookie.

Mi piacciono gli schemi di Shough; è facile da vedere dal punto di vista tecnico, ma è pietrificato dalla pressione, quindi dovrà aspettarsi molti pacchetti di blitz contro di lui nel 2025. Non sembra più di un ripiego fino a quando un vero talento del quarterback, ad esempio Arch Manning, non si dichiarerà per il draft, e sarà disoccupato prima che i Saints possano fare la scelta.