Serie A - Il Napoli vince anche contro la Roma 

Il Na

Dominio azzurro all'Olimpico con i giallorossi non entrati quasi mai partita: gli uomini di Gattuso prendono le redini fin dai primi minuti e trovano il vantaggio su punizione con Mertens. E' sempre lo stesso belga a segnare il raddoppio al 34'. Nella ripresa il Napoli controlla con Roma che non si rende quasi mai pericolosa se no al 80'

stordita, ha accusato ulteriormente il colpo e al 34' ha subito lo 0-2 ancora da Mertens, stavolta di testa su torre di Politano. I migliori per ora: Mertens e Zielinski nel Napoli, nessuno nella Roma.