Serie A Femminile-Ecco il calendario: la Juve parte ad Empoli 

Eccolo qui il secondo calendario 2019-2020 che aspettavamo. Dopo quello maschile, oggi è stato estratto quello femminile con le partite di una stagione che si preannuncia ancora più bella. I match più importanti saranno nelle pause del calcio maschile e si riproverà l'esperimento Allianz Stadium dello scorso anno in altri palcoscenici oltre Torino. Il Mondiale delle nostre ragazze e il loro sogno, il quale ho avuto il piacere e l'onore di raccontare deve seguire e noi di Vavel vogliamo seguirlo ancora partendo dagli appuntamenti di Campionato e Champions League, in quanto riteniamo il calcio uno sport di tutti e continueremo a seguire le azzurre nelle qualificazioni agli Europei del 2022 inglesi. Oggi abbiamo il nuovo calendario delle Women: riparte la caccia alle bi campionesse della Juventus da parte del Milan, Fiorentina e Roma dalle grandi ambizioni. La neo promossa Inter della coppia Tarenzi e Goldoni (la quale si è messa in mostra nelle Universiadi) vuole stupire, la Sabatino che riparte da Sassuolo e Alia Guagni da Firenze, dalla sua città. La prima giornata parte con la Roma che riceve il Milan ed è subito emozioni per la ex rossonera Giugliano. Derby di Firenze tra Florentia e Fiorentina da brivido, Inter che esordisce contro il nuovo Hellas Verona, la neo ripescata Orobica contro il Tavagnacco, mentre le Pink Bari attendono la Sabatino e il suo nuovo Sassuolo. La Juventus, campionesse in carica, inizieranno in casa contro l'Empoli. Alla seconda, arriva Fiorentina vs Roma che potrebbe dire cose interessanti nella corsa allo scudetto. Alla terza tocca al derby della Madonnina per la prima volta in versione femminile e alla quarta il primo derby d'Italia al femminile tra Inter e Juventus. Fiorentina e Milan scaldano la quinta giornata, nella sesta spazio a Milan contro Juventus e alla settima ecco Roma-Juve come piatto principale e Milan-Sassuolo con Giacinti contro Sabatino, le due migliori bomber della scorsa stagione. All'ottava è la sfida scudetto della scorsa stagione tra Juventus e Fiorentina a tenere accesi i riflettori, Inter-Roma alla nona, Fiorentina vs Inter alla decima, mentre nell'ultima e undicesima giornata Tavagnacco-Juventus chiude la stagione con la Fiorentina che aspetta l'Orobica e il Milan attende le ragazze empolesi. Insomma undici giornate tra andata e ritorno (22 totali) che promettono assoluto spettacolo e la nostra Nazionale che vuole centrare il pass per gli Europei, dopo essere tra le prime otto mondiali.