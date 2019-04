Lazio: Romulo in vantaggio su Marusic, sarà Correa ad affiancare Immobile ?

Manca davvero pochissimo al ritorno della semifinale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera a San Siro. La Lazio nella gara di andata non ha subito reti, ma non ne ha nemmeno totalizzate. È dunque uno 0-0 che lascia spazio a tante interpretazioni sulla partita di stasera e che non permette, così, di intravedere una squadra favorita sull'altra. Simone Inzaghi dovrà, inoltre, rinunciare a Stefan Radu. Il centrale romeno, oramai colonna della retroguardia biancoceleste, ha riscontrato un problema alla caviglia nella gara casalinga persa pochi giorni fa contro il Chievo Verona. Recuperato a pieno, invece, el Tucu Correa, uscito dal campo due settimane fa proprio contro il Milan in campionato. L'ex Sampdoria e Siviglia era già subentrato sabato contro i clivensi e aveva fatto notare miglioramenti.

Simone Inzaghi non rinuncerà al suo classico 3-5-1-1. Tra i pali vi è Strakosha, mentre in difesa trovano spazio Acerbi, Luiz Felipe e Bastos. Pochissimi cambi a centrocampo, Romulo sostituisce Marusic sulla fascia destra, su quella sinistra si trova Lulic. Sulla mediana agiscono Milinkovic Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. In attacco Immobile è sicuro del posto e sarà affiancato da uno tra Correa e Caicedo, con quest'ultimo che parte in svantaggio per una maglia da titolare.