Napoli - Barcellona live, in diretta la Champions League: Griezmann risponde a Mertens (1-1)

Finisce 1-1 tra il Napoli e Barcellona. Gli azzurri vanno in vantaggio nel primo tempo, giocano a tratti molto meglio dei catalani che pareggiano i conti con Griezmann nell'unico errore degli uomini di Gattuso. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna. Buona notte!

E' FINITA, NAPOLI 1 BARCELLONA 1

93' Terzo ed ultimo cambio per il Barcellona: entra Lenglet esce Piqué.

90' Saranno 5 minuti di recupero

88' ESPULSO VIDAL PER DOPPIO GIALLO. Ammonito anche Mario Rui per prima

87' Scintille tra Vidal e Mario Rui

87' Secondo cambio per il Barcellona: entra Ansu Fati esce Griezmann.

83' Ammonito Griezmann

80' Ultimo cambio per Gattuso: entra Allan esce Demme

76' Squillo del Barcellona: sugli sviluppi di un corner Umtiti di testa anticipa, ma la palla finisce sul fondo.

74' Secondo cambio per Gattuso: entra Politano esce Callejon

72' Trattenuta netta di Junior Firpo su Callejon, ma l'arbitro ferma il gioco per un fuorigioco precedente di Insigne

67' Ammonito Messi per gioco scorretto su Ospina.

63' SQUILLO DEL NAPOLI sicuramente una delle occasioni più pericolose: 63': Milik serve Callejon, ma Ter Stegen chiude lo specchio della porta allo spagnolo.

61'Ammonito Insigne per proteste

61 Il Napoli risponde subito con Insigne, ma Ter Stegen non si fa sorprendere.

60'Il Barcellona attacca

Il gol: disattenzione del Napoli, Semedo sul filo del fuorigioco serve Griezmann che dadistanza ravvicinata mette in rete l'1.1

57' GOOOL DEL BARCELLONA pareggia Griezmann

56' Primo cambio per il Barcellona: fuori Rakitic e dentro Arthur

53' Prima sostituzione (forzata) di Gattuso: dentro Milik e fuori l'infortunato Mertens

52' Mertens ha chiesto il cambio

49'Ammonito BUSQUETS: visto che era diffidato salterà il ritorno

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

Un Napoli compatto e sereno è in vantaggio per 1-0 sul Barcellona di Messi. In gol al 30' Mertens con una splendida conclusione a giro. A tra poco per la ripresa

FINISCE IL PRIMO TEMPO

NAPOLI 1 BARCELLONA 0

45' Ci sarà solo un minuto di recupero

38' Gran solidità mentale degli azzurri fino a questo momento

34' Il Barcellona reagisce ma sacrificio di tutto il Napoli che gioca in maniera compatta

30' Grandissimo gol del Napoli: alla second ripartenza questa volta guidata da Zielinski, gli azzurri passano in vantaggio grazie al destro dal limite dell'area di Mertens

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI LA SBLOCCA MERTENS!

28' Zielinski recupera il palla metà campo e parte in contropiede

20' il Napoli concede poco spazio al Barca

19' Tiro di Rakitic dalla lunga distanza, mura la difesa azzurra

11' Possesso palla prolungato dei catalani

8' Vidal commette fallo su Mario Rui

5' Pressing alto dei catalani

4' Lancio di Piqué, nessun problema per Ospina

1' Napoli con la classica casacca azzurra, invece il Barcellona con la maglia gialla

21.02 Inizia la partita allo Stadio San Paolo! (0-0)





21:00 I giocatori fanno il loro ingresso sul campo dello stadio del San Paolo

20.34 Messi è sceso in campo per il riscaldamento e dagli spalti del San Paolo i tifosi hanno iniziato a cantare: "Ho visto Maradona..."

20.20 Koulibaly, ha parlato ad UEFA.com: "Bisognerà approcciare la gara come una partita qualsiasi, pur sapendo che ogni attaccante del Barcellona può creare problemi, lui in particola".

20.00 Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali!

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, J. Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann, Vidal. All. Setién.

19.45 Eccoci collegati cari lettori di Vavel Italia!

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia sono Arianna Radice ed avrò il piacere di raccontarvi in diretta il Napoli che ospiterà il Barcellona per l'andata degli ottavi di UEFA Champions League. Restate con noi!

Nonostante l'emergenza del Corona Virus in parecchie regioni del nostro paese la Champions non si ferma e saremo qui a raccontarvi questa emozionante sfida.

QUI NAPOLI

Il Napoli di Gennaro Gattuso non vuole perdere l'occasione di provare a vincere di fronte al proprio pubblico contro una squadra che si è sempre rivelata rivale da battere in Europa.

Non è stata una stagione semplice per il Napoli però sembra che pian piano si stia riprendendo visto le sei vittorie nelle ultime sette partite che gli è valso il sesto posto in classifica.

Forse Gattuso ha finalmente trovato la giusta quadra, ma attenzione che questo Napoli ha ottenuto più vittorie in trasferta rispetto che in casa. Inoltre in questi mesi gli azzurri hanno faticato tanto con le squadre medio piccole, rispetto a quelle grandi basti pensare che questi uomini hanno battuto sia il Liverpool e più recentemente la Juventus.

Gennaro Gattuso non ha chiamato ne Koulibaly e ne Llorente (assenti già a Brescia), oltre a Ghoulam non in lista Champions League. Ecco qui la lista: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik e Politano.

BARCELLONA

Nell'ultima giornata il Barcellona ha battuto 5-0 l'Eibar ( con 4 gol di Leo Messi ndr) ed approfittando della sconfitta (a sorpresa) del Real Madrid ha riconquistato il comando della Liga.

Prima di affrontare il viaggio fino a Napoli, il tecnico del Barcellona Quique Setién, ha diramato le convocazioni. Out Sergi Roberto per una lesione all'adduttore della coscia destra invece hanno viaggiato Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Arthur Melo, Leo Messi, Norberto Murara, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Riqui Puig, Álex Collado, Ansu Fati, Ronald Araújo y Sergio Akieme.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gennaro Gattuso: "Giochiamo contro una grande squadra formata da grandi giocatori. Sappiamo che sarà difficile, ma per me e per i ragazzi è un grande orgoglio affrontare una squadra più forte di noi".

Quique Setién: "Dico sempre ai miei calciatori di aspettarsi la migliore versione degli avversari. So di cosa è capace il Napoli".

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso

Indisponibili: Koulibaly (coscia)

In dubbio: Milik (ginocchio), Lozano (adduttore), Hysaj (ginocchio), Llorente (febbre)

In diffida: Koulibaly, Llorente

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Quique Setién

Indisponibili: Suárez (ginocchio), Dembélé (bicipite femorale), Alba (inguine), Roberto (adduttore)

In diffida: Sergio Busquets, Semedo

