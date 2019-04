NBA Playoff - A Toronto il primo atto della semifinale contro Filadelfia

Ci siamo! Abbiamo le otto squadre più forti che daranno la caccia all'anello tra Ovest ed Est. La NBA ha deciso le assolute protagoniste della sua stagione e tutte vogliono le Finals. Ad Est, è partita la serie tra Toronto e Philadelphia: gara uno regala temi interessanti con equilibrio atteso tra le due squadre e voglia di dimostrare il loro reale valore e giocare la serie fino alla fine. I Raptors la portano a casa con i 45 punti e 11 rimbalzi di Leonard e dimostrano il vero motivo di questo acquisto fatto dalla squadra canadese: Kawhi è un animale da playoff e lo ha dimostrato tra stanotte. 29 di Siakam e la conferma di un giocatore assolutamente sottovalutato, ma davvero importante per la causa Raptors.

Sixers con 14 punti e 15 rimbalzi di Harris, spento Embiid da 16 punti e Simmons da 14, a cui aggiungere i 17 di Redick. Stasera alle 19:00 ora italiana, gara uno tra Milwaukee e Boston: Irving contro Giannis o Tatum contro Middleton premette un bellissimo spettacolo al FiServ Forum. Alle 21:30 è la volta di passare ad Ovest: le semifinali dell'altra conference sono finalmente chiare, dopo la gara sette vinta da Denver contro San Antonio 90-86. I Nuggets vanno in semifinale meritatamente, in una serie per nulla semplice. Spurs che escono male da una serie che poteva essere migliore, almeno dal punto di vista dell'esperienza per la squadra texana. 19 di DeRozan come di Forbes, 21 di Gay e 16 e 11 rimbalzi per Aldridge non bastano agli Spurs per passare. Per Belinelli prestazione anonima e l'Italia, dopo Gallinari, perde l'altro suo rappresentante. Nuggets con 21 punti, 15 rimbalzi e 10 assist per Jokic, 23 di Murray, ma lo sloveno si prende meritatamente la scena con una prova da tripla doppia ed è la seconda in questi playoff di una squadra che sogna.

Per Denver, l'ostacolo in semifinale si chiama Portland: squadra fisica e spettacolare, Lillard e McCollum dovranno fare gli straordinari, ma aspettiamoci una serie davvero bella tra le due rivelazioni dell'Ovest e due bellissime sorprese di questa stagione. Ma stasera, alle 21:30, la sfida è all'Oracle Arena e, se non sapete cosa fare di meglio e volete divertirvi, accendete Sky e godetevela: Houston nella tana dei campioni Warriors. Curry contro Harden, CP3 contro Durant (reduce da 50 punti in gara sei contro i Clippers), remake della finale dello scorso anno ad Ovest. Preparate popcorn, divano e buon basket a tutti.